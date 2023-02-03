Последние новости Ижевска на утро 3 февраля: оштрафованный министр, рэпер в розыске и начало работы платных парковок

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро пятницы Фото: Архив КП

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 29 декабря. В Ижевске небольшой снег, гололедица и до -6°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Платные парковки

Платные парковки улицах Красногеройской и Пушкинской заработали в Ижевске с 1 февраля. Стоять на них бесплатно можно лишь в течение 15 минут, а затем каждый час будет стоить 35 рублей. Но как это на практике?

На центральных улицах Ижевска уже работают платные парковки. Фото: Евгения Рябкова

Претензии к регистратурам

Проблемы при записи в ряд поликлиник через регистратуру признала вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. Она решила проверить, как работает запись, и обнаружила проблемы в шести медучреждениях. Где-то звонок сбросили, где-то просто отказались записывать на прием.

Фото: Эльвира Пинчук ВКонтакте @pinchuk_e

Зеленая вода

Жителей Ижевска попросили не пугаться, если они где-то увидят ярко-зеленую воду. С 6 февраля начнется традиционная проверка теплосетей, и воду, которая по ним циркулирует, окрасят органическим красителем.

Фото: Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» ВКонтакте @t_plus_udmurtiya

За нарушение порядка рассмотрения обращений

Штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан придется заплатить Министру транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексею Горбачеву. Один из жителей пожаловался в прокуратуру на то, что к его обращению отнеслись без должного внимания.

Фото: Алексей Горбачев ВКонтакте @a.gorbachevv

Музыкант, который не платит алименты

Ижевского рэпера с псевдонимом NEST из Ижевска объявили в розыск. Оказалось, что он не платит алименты и не интересуется жизнью своего ребенка. Официально музыкант не трудоустроен. Задолжал он более 400 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Перекрытый проезд

Только в конце недели откроется автомобильный проезд по ул. К. Маркса со стороны ул. Кирова. Сейчас там строят сеть ливневой канализации и ремонтируют водопровод.

Ремонт проезда Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

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