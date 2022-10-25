Последние новости Ижевска на утро 25 октября 2022 года: первое заседание оперштаба в Удмуртии, золото на чемпионате России и комментарии парка об арбузном побоище в эти выходные

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро 25 октября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня вторник, 25 октября. В Ижевске до +2 °C и дожди со снегом. «Комсомолка» предлагает Вам вспомнить главные события минувшего понедельника.

Первое заседание оперштаба Удмуртии

Глава республики Александр Бречалов обозначил изменения, которые коснутся Удмуртии после введения режима базовой боевой готовности.

«Парк Ижевска» прокомментировал ситуацию с давкой из-за арбузов

Директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин поделился своими мыслями о ситуации с фестивалем арбузов и поставил под вопрос проведение раздачи бесплатных дынь. «Комсомолка» также вспомнила из-за чего еще жители Ижевска устраивали давки.

Спортсмены из Удмуртии захватили топ-5 в чемпионате России по бодибилдингу на колясках

Недавно в Москве прошел чемпионат России по бодибилдингу. В категории бодибилдинга для людей с поражением опорно-двигательного аппарата четыре из пяти мест в топе взяли спортсмены из Удмуртии, в том числе золото и бронзу.

Эвакуация школы из-за возгорания

В светильнике в столовой одной из школы Удмуртии произошло короткое замыкание. В результате пришлось эвакуировать более 700 учеников.

Врачи Удмуртии спасли двух 12-летних девочек

Двух девочек доставили в больницу с острой алкогольной интоксикацией. 12-летние подружки решили попробовать самогон.

Проигрыш «Ижсталь»

В эти выходные «Ижсталь» приехал в Красноярск, чтобы сразиться с местным хоккейным клубом «Сокол». Наши «сталевары» выигрывали почти весь матч, но последние минуты изменили все.

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