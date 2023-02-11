Снег, которому нет конца: 8 фото зимних дорог столицы Удмуртии

На обочинах городских дорог выросли кучи снега. Фото: Мария Бакланова

Каждую зиму автомобилисты Ижевска традиционно жалуются на сугробы, наледь и суженные дороги. После обильных снегопадов в декабре 2022 года количество таких жалоб резко возросло. Однако на дворе февраль, и снегопадов с начала января почти не было. Справились ли дорожные службы с очисткой автотрасс? Наши коллеги с IZHLIFE (18+) в очередной раз выехали на улицы Ижевска, чтобы проверить это.

Природа «дала передышку»

О проблемах с дорогами после обильных снегопадов мы рассказывали не раз. При этом городская администрация подробно отчитывалась о работе дорожных служб. Ссылаясь на нормативы, власти Ижевска заверяли, что несмотря на сложные условия, все требования соблюдаются. А как на деле?

Мы решили не рассматривать в качестве показателя пиковые моменты, а узнать, как дела обстоят в штатном режиме.

Немного снега слева плюс немного снега справа равняется пробке на Магистральной. Фото: Мария Бакланова

Январь 2023 года, согласно данным Удмуртского гидрометцентра, выдался малоснежным. Осадков выпало всего 67% от нормы, а последний существенный снегопад в Ижевске отмечался 28 января. По логике, основную часть снега за это время должны были убрать. Чтобы уж наверняка, мы выехали в наш рейд после выходных, 6 января, полагая, что в субботу и воскресенье уборочная техника могла работать без особых помех. Скажем сразу, идеальной картины мы не увидели. Но и ужасной – тоже.

Снежные кучи и глыбы на улице Горького остались после очистки дороги. Фото: Мария Бакланова

Центральные улицы Ижевска: не на «5», но достойно

Сперва мы проинспектировали центральные улицы. Проезжие части на Удмуртской, Пушкинской, Горького, Карла Маркса и Кирова оказались вычищены вполне достойно (по мнению редакции). Однако все равно было к чему придраться. По обочинам высились сугробы, а парковки покрывал толстый слой наледи. Местами наледь подчистили, например, на улице Горького, но закончить не успели. Кроме того, на правые полосы с обочин осыпался снег. Попадались и неубранные участки.

Грязь и снег на обочине улицы Горького. Фото: Мария Бакланова

Кое-где парковки «почистили» весьма условно, так как прямо на стоянке остались горы чумазых ледяных осколков. А попадались и обледеневшие парковки с ухабами и углублениями от предыдущих машин, которые мы между собой назвали «тазиками». В таком провале на автомобиле с низкой посадкой нормально не встать. Заезжать нужно с разгона, а выехать подчас проблематично.

Съезд на второстепенную дорогу с переулка Грибоедова: типичная картина. Фото: Мария Бакланова

«Все работы проводятся по графику, который составлен на нашем предприятии. Если поступают обращения граждан, жалобы на тот или иной участок улично-дорожной сети, такие заявки включаются в график и отрабатываются приоритетном порядке», – прокомментировал главный инженер муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Борис Соловцов.

Второстепенные улицы стали еще уже

Второстепенные улицы выглядят менее ухоженными. Например, ближе к перекрестку с Удмуртской Авангардная прекрасно вычищена, но после пересечения с улицей Репина картина меняется. Между колесами вырастает снежная полоса, а по обочинам появляются отвалы по полтора метра.

Улица Авангардная дальше от перекрестка с Удмуртской. Фото: Мария Бакланова

Не лучше ситуация и на переулке Грибоедова: на съездах грязь и снежная каша. Буммашевскую почистили только вдоль трамвайных путей, а вот к детской поликлинике № 7 можно подъехать только по одной полосе, тогда как вторая благополучно скрылась под снегом. Можно предположить, что в этом месте образовался порочный круг: полосу вовремя не почистили, и автолюбители начали на ней парковаться, мешая работе трактора.

Обочины на узких улицах заставлены автомобилями и не убраны. Фото: Мария Бакланова

Что ж, резюмируя вышеперечисленное, мы можем сказать, что хотя погода и дала коммунальщикам месяц передышки, по состоянию дорог этого не видно. Мелких недочетов много, никуда не делись заужения, наледь и снег на проезжей части. Это выглядит некрасиво, но самое главное, ставит под угрозу безопасность пешеходов и водителей.

Подъезд к детскому саду до сих пор не очищен. Фото: Евгения Рябкова

Как отмечают в Дорожном ремонтно-эксплуатационном управление Ижевска, зачастую плотная городская застройка и большой пешеходный трафик затрудняют работу. На участках, где механизированная уборка невозможна, используют ручной труд. Объем работы в последнее время очень большой, поэтому приходится привлекать к расчистке улиц субподрядные организации. Всего же в на дорогах Ижевска ежедневно трудятся более 100 рабочих.

Мы договорились с администрацией Ижевска о том, что следующая поездка будет совместной. Мы еще раз осмотрим состояние городских дорог и поймем, есть ли положительные изменения.

Жители столицы Удмуртии могут обращаться с вопросами по содержанию дорог в круглосуточную информационно-диспетчерскую службу по телефонам 072 (с городского) и 998-072 (с сотового). Обращение о нарушениях можно также направить через Платформу обратной связи или через «Интернет приемную» на сайте города.

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