Последние новости Ижевска на утро 10 марта: запрет полетов беспилотников, освящение тактильной иконы и погибший в СВО

Весна идет! Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 марта, пятница. По прогнозам синоптиков, сегодня нас ждет мокрая и очень ветреная погода, ожидается +3…+5°С.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Беспилотники капут

Фото: m24.ru

Использовать беспилотные воздушные суда на территории Удмуртии отныне запрещено. Это сделано для обеспечения общественной безопасности, безопасности промышленных объектов и транспортной инфраструктуры.

Освятили тактильную икону

Фото: Ижевская и Удмуртская епархия

В день памяти блаженной Матроны Московской, протоиерей Роман Воскресенских освятил тактильную икону в Михаило-Архангельском соборе. Благодаря объемному изображению люди с плохим зрением смогут на ощупь определить образ святых.

Бесплатная вакцинация девочек-подростков

В этом году в Удмуртии от вируса папилломы человека планируют привить более 5 тысяч девочек-подростков из социально неблагополучных семей.

Погибший в СВО

Фото: @ps.sarapul

В Сарапульском районе простятся с еще одним погибшим в ходе СВО в Украине бойцом Александром Пичугиным.

Ползает, шипит и может откусить голову

Фото: архив КП

«Комсомолка» рассказывает о том, каких милых домашних тварей можно относительно безопасно поселить у себя дома.

Собери друга

Фото: the-decoder.com

Одиночество – одна из проблем современных людей. А ведь всем нам порой хочется почувствовать объятья и прикосновения второй половинки.

«Комсомолка» собрала для вас подборку из милых устройств, которые позволят почувствовать любимого человека на расстоянии. Некоторые из них еще находятся в стадии тестирования.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».