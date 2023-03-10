Последние новости Ижевска на утро 10 марта: запрет полетов беспилотников, освящение тактильной иконы и погибший в СВО

Весна идет!
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 марта, пятница. По прогнозам синоптиков, сегодня нас ждет мокрая и очень ветреная погода, ожидается +3…+5°С.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Фото: m24.ru
Использовать беспилотные воздушные суда на территории Удмуртии отныне запрещено. Это сделано для обеспечения общественной безопасности, безопасности промышленных объектов и транспортной инфраструктуры.
Фото: Ижевская и Удмуртская епархия
В день памяти блаженной Матроны Московской, протоиерей Роман Воскресенских освятил тактильную икону в Михаило-Архангельском соборе. Благодаря объемному изображению люди с плохим зрением смогут на ощупь определить образ святых.
В этом году в Удмуртии от вируса папилломы человека планируют привить более 5 тысяч девочек-подростков из социально неблагополучных семей.
Фото: @ps.sarapul
В Сарапульском районе простятся с еще одним погибшим в ходе СВО в Украине бойцом Александром Пичугиным.
Фото: архив КП
«Комсомолка» рассказывает о том, каких милых домашних тварей можно относительно безопасно поселить у себя дома.
Фото: the-decoder.com
Одиночество – одна из проблем современных людей. А ведь всем нам порой хочется почувствовать объятья и прикосновения второй половинки.
«Комсомолка» собрала для вас подборку из милых устройств, которые позволят почувствовать любимого человека на расстоянии. Некоторые из них еще находятся в стадии тестирования.
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