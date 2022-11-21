Главные новости Ижевска на утро 21 ноября: похороны депутата и спасение человека из огня

Яркое зимнее солнце настроит на позитивный лад Фото: архив редакции «КП» – Ижевск

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 21 ноября, понедельник. Начало рабочей недели стоит начинать на позитивной ноте. По сообщениям синоптиков, сегодня жителей столицы Удмуртии ожидает переменная облачность и небольшой снег, столбик термометра не поднимется выше -7 °С. Начните этот день с новостей за последние сутки.

Похороны депутата гордумы Воткинска Руслана Шаймарданова и рядового Виталия Белова прошли в Удмуртии

Помощь семьям военнослужащих оказывается в полном объеме Фото: Архив «КП» в Ижевске

20 ноября, в Воткинске простились с погибшими на Украине гвардии сержантом Русланом Шаймардановым и рядовым Виталием Беловым. Похороны военнослужащих прошли со всеми почестями.

Какие на вкус блины, испеченные на 3D-принтере?

Студент модернизировал обычный 3D-принтер в пищевой. Фото: скриншот с видео

Студент 4 курса Удмуртского государственного аграрного университета, направления «технология продукции и организация общественного питания», модернизировал обычный 3D-принтер, превратив его в пищевой. Теперь на нем можно печатать настоящие блины.

Больше 90 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Удмуртии в другие страны

Экспортировались береста, сосновый корень и березовый шпон Фото: Архив «КП» в Ижевске

С начала 2022 года из Удмуртии экспортировали 90,65 тыс. кубометров лесопродукции, в том числе 111,82 кг бересты и соснового корня и 1,11 тыс. кубометров березового шпона. О том, куда направляется наша продукция, рассказали в нашем материале.

Человека эвакуировали при пожаре в 9-этажном доме в Глазове на улице Пехтина

Фото: Архив «КП» в Ижевске

19 ноября около 21:30 в Глазове на улице Пехтина произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Пожарные вывели на свежий воздуха хозяина квартиры на пятом этаже, где произошло возгорание. Подробности здесь.

Более 3,6 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов животных

Фото: Архив «КП» в Ижевске

За 10 месяцев 2022 года от укусов животных пострадали 3643 жителя Удмуртии. 29% из этого числа – дети до 14 лет. Подробнее о том, в каких районах республики пострадавших больше всего, рассказали в нашем материале.

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