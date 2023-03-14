Последние новости Ижевска на утро 14 марта: пожар в кафе «Кинза», паводок и назначение Асабина на пост зампреда правительства

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник,14 марта. День обещает быть облачным, но относительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Пожар в хинкальной

Утром 13 марта в Ижевске загорелось кафе «Кинза» на Пушкинской улице. Из здания эвакуировали 9 человек. По словам спасателей, причиной происшествия стало горение в вентиляции.

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Теперь не и.о.

Игоря Асабина назначили на пост зампредседателя правительства Удмуртии. Он займется сферой строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства. К своим обязанностям он приступил 7 марта.

Фото: @sarraion

Паводок в Удмуртии

По данным комитета по делам ГО и ЧС, пик паводка в регионе намечен на вторую половину апреля. При наихудшем развитии обстоятельств, площадь возможного подтопления составит примерно 33,15 кв. км. Это может задеть жизни 5 109 человек.

Подтопление может задеть жизни 5 109 человек Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ночной пожар

В доме на улице Тимирязева в Ижевске произошел пожар. Эвакуировали 11 человек. К сожалению, не обошлось без жертв: одна женщина пострадала и один мужчина погиб.

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Штраф за плохие дороги

«СБиДХ» Ижевска оштрафовали за наледь и рыхлый снег на дорогах в Индустриальном районе города. Начальнику организации вынесли представление. Только после этого нарушения на улицах устранили.

Остановки также были не расчищены Фото: Мария Бакланова

«Ждем когда кого-нибудь прибьет?»

Глава Удмуртии Александр Бречалов поднял вопрос уборки снега и сосулек с крыш. Количество жалоб жителей региона увеличивается с каждой неделей. Люди возмущаются и на снежные навесы, и на гололед, и даже на открытые спецтехникой люки. Бречалов поручил представителям региональной власти усилить контроль за уборкой снега.

Количество жалоб увеличивается еженедельно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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