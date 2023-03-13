Глава Удмуртии поручил усилить контроль за уборкой крыш от снега

Количество жалоб увеличивается еженедельно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

13 марта на аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов поднял вопрос уборки снега с крыш домов. По его словам, за последнюю неделю количество жалоб на свисающие с крыш снег и сосульки увеличилось в 2 раза.

По данным ЦУР, за 7 дней поступило 30 жалоб. Всего проверили 550 зданий и на 30 из них с крыш свисали снежные навесы. Также жители жалуются на гололед и плохую уборку снега. Поступило 416 обращений, это на 49 больше, чем неделей ранее. Кроме того 9 раз пожаловались на открытые люки – крышку с них ненароком отодвинула спецтехника.

«Мы чего ждем то? Пока кого-нибудь не прибьет?», – прокомментировал эту статистику Бречалов.

Напомним, на прошлой неделе под сход снега с крыши попали три человека. В первом случае, днем 10 марта в Ижевске с козырька балкона снег упал на мужчину и женщину. А вечером того же дня в Можге с крыши беседки снег упал на трехлетнюю девочку. Сначала ее госпитализировали в местную больницу, а затем эвакуировали в РДКБ в Ижевске. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Бречалов поручил представителям региональной власти усилить контроль за уборкой снега с крыш и вовремя выполнять свою работу.

«Я хочу напомнить, что своевременная очистка кровель от снега и сосулек, содержание придомовой территории и тротуаров, вывоз снега – обязанность УК, ТСЖ и подрядных организаций. Если дом частный, соответственно, обязанность собственника. Аналогично с коммерческими зданиями», – сказал глава.

Отметим, что и сами жители региона могут подключиться к контролю за качественным выполнением работ по уборке снега. Люди могут обратиться в УК или ТСЖ. При их бездействии нужно написать жалобу в администрацию муниципалитета, депутатам своего района или позвонить на горячую линию жилинспекции по номеру: 271-911.

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