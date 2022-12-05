Последние новости Ижевска на утро 5 декабря: закрытие роддома № 2, эвакуация 30 человек при пожаре и пожилая воспитательница, отдавшая мошенникам больше миллиона

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро понедельника Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 5 декабря. В Ижевске постепенно становится теплее: до -11 °C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших выходных.

30 эвакуированных

Пожар в многоквартирном жилом доме недавно потушили на улице Ильфата Закирова. Пожарные-спасатели эвакуировали из здания 27 взрослых 3 детей. К счастью, никто не пострадал.

При пожаре обошлось без пострадавших Фото: Мария Бакланова

Закроют роддом

В 2023 году маршрутизацию беременных и рожениц в Удмуртии изменят в связи с закрытием устаревшего роддома № 2 1956-го года постройки. Будущих мам планируют направлять в крупные роддомы. Персонал учреждения переведут в другие медорганизации.

Новая зарядная станция для электрокаров

На парковке возле ижевского зоопарка оборудовали новую универсальную зарядку для электромобилей. В настоящее время жителям Ижевска доступны более десятка станций для зарядки автотранспорта.

Сейчас в столице Удмуртии работают более 10 станций для зарядки автотранспорта Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Купить елку можно с 14-го

С 14 декабря в Ижевске начнут работать елочные базары. Они откроются в каждом районе города по 26 адресам. Купить новогоднее деревце можно будет вплоть до 31 декабря.

Привезут святыню

17 декабря в Михаило-Архангельский кафедральный собор привезут ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Святыня пробудет в столице Удмуртии до 19 декабря.

Приложиться к святыне можно будет ежедневно. Фото: сайт Михаило-Архангельского кафедрального собора в Ижевске

Поверила мошенникам

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 60-летняя воспитательница из Ижевска. Злоумышленники вынудили ее взять три кредита и перевести на неизвестные счета больше миллиона рублей.

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