Последние новости Ижевска на утро 5 декабря: закрытие роддома № 2, эвакуация 30 человек при пожаре и пожилая воспитательница, отдавшая мошенникам больше миллиона

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро понедельника
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 5 декабря. В Ижевске постепенно становится теплее: до -11 °C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших выходных.
Пожар в многоквартирном жилом доме недавно потушили на улице Ильфата Закирова. Пожарные-спасатели эвакуировали из здания 27 взрослых 3 детей. К счастью, никто не пострадал.
При пожаре обошлось без пострадавших
Фото: Мария Бакланова
В 2023 году маршрутизацию беременных и рожениц в Удмуртии изменят в связи с закрытием устаревшего роддома № 2 1956-го года постройки. Будущих мам планируют направлять в крупные роддомы. Персонал учреждения переведут в другие медорганизации.
На парковке возле ижевского зоопарка оборудовали новую универсальную зарядку для электромобилей. В настоящее время жителям Ижевска доступны более десятка станций для зарядки автотранспорта.
Сейчас в столице Удмуртии работают более 10 станций для зарядки автотранспорта
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
С 14 декабря в Ижевске начнут работать елочные базары. Они откроются в каждом районе города по 26 адресам. Купить новогоднее деревце можно будет вплоть до 31 декабря.
17 декабря в Михаило-Архангельский кафедральный собор привезут ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Святыня пробудет в столице Удмуртии до 19 декабря.
Приложиться к святыне можно будет ежедневно. Фото: сайт Михаило-Архангельского кафедрального собора в Ижевске
Очередной жертвой телефонных мошенников стала 60-летняя воспитательница из Ижевска. Злоумышленники вынудили ее взять три кредита и перевести на неизвестные счета больше миллиона рублей.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».