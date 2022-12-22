Последние новости Ижевска на утро 22 декабря: открытие театра юного зрителя и столкновение 9 автомобилей на трассе

Главные новости города и республики на утро четверга Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 22 декабря. В Ижевске небольшой снег, гололедица и до -7°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Открылся ТЮЗ

21 декабря в Ижевске открылся театр юного зрителя. Этого события горожане ждали почти 10 лет. С 2012 года для ТЮЗа пытались выделить отдельное здание но сроки постоянно сжигались, а с 2014 года проект был заморожен. Тем не менее проект удалось реализовать в этом году. ТЮЗ расположился в левом крыле бывшего ДК «Ижмаш». Там уже состоялось первое представление.

Первая афиша ижевского ТЮЗа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Где можно запускать фейерверки?

В Ижевске традиционно определили места, в которых можно использовать пиротехнику во время новогодних праздников. Площадки будут оборудованы в каждом районе города, список можно найти по ссылке.

Массовое ДТП

9 автомобилей, в том числе несколько грузовиков, столкнулись на 142 км трассы М-7 недалеко от села Пугачево 21 декабря. Сообщается об одном пострадавшем.

Фото: ПСЧ №37

Индекс оливье вырос

Стоимость продуктов в Удмуртии за декабрь по сравнению с ноябрем 2021 года увеличилась на 12%. В частности, это сказалась на стоимости традиционных новогодних салатов.

Почему вернулись к песчано-соляной смеси

Гололед вынудил дорожников Ижевска высыпать на улицах за 3 последних дня около 40 тонн песчано-соляной смеси. Дело в том, что при низких температурах противогололедные реагенты не работают. К их использованию вернутся с установлением комфортной температуры воздуха.

Дорожники борются с гололедом Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Ремонт дорог на следующий год

В 2023 год обновят около 300 км дорожного полотна в Удмуртии. Отремонтировать планируется 80 дорожных объектов, в том числе мосты через 7 рек.

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