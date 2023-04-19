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Общество19 апреля 2023 3:30

Последние новости Ижевска на утро 19 апреля: отмена шествия «Бессмертного полка», новые платные парковки и приют для бездомных животных

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Источник:kp.ru
Традиционный обзор новостей

Традиционный обзор новостей

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 19 апреля. День обещает быть пасмурным и прохладным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Новые платные парковки

В 2023 году сразу на четырех улицах Ижевска появятся новые платные парковки. В общей сложности это 1214 парковочных мест. Работы начнутся уже в июне.

Шествия не будет

Привычное шествие «Бессмертного полка» в Ижевске отменили. Власти приняли это решение в целях безопасности. Однако все желающие почтить память героев могут воспользоваться другими, альтернативными вариантами.

Строительство школы

В Ижевске планируют построить новое здание школы №90. Площадка уже выбрана, а документация отправлена на согласование. Работы начнут в 2025 году.

Приют для животных

Приют для бездомных животных может появиться в Устиновском районе Ижевска. Власти заявили, что уже готовы приступить к строительству. Одна проблема – финансирование.

Штраф за плакат

20-летнего жителя Ижевска оштрафовали за дискредитирующий вооруженные силы России плакат. Молодой человек вышел с ним в парк Кирова в марте этого года. Кроме этого, он кричал проходящим горожанам «Слава Украине».

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!