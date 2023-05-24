Главные новости Ижевска на утро 24 мая: сошедший с рельсов трамвай, смертельное ДТП и наступившая аномальная жара

Традиционный обзор новостей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 24 мая. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Смертельное ДТП

23 мая на улице Азина в Ижевске произошло смертельное ДТП – водитель грузовика сбил пенсионера на электросамокате. К сожалению, пожилой мужчина скончался на месте.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Аномальная жара в Удмуртии

С 23 по 27 мая в Удмуртии ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура превысит норму на 7 градусов.

В 2023 году лес у ТРК «Столица» дважды обработают от грызунов Фото: Амир Закиров

Первый случай заболевания корью

В Ижевске выявили первый за 4 года случай заболевания корью. За 72 часа специалисты проверят всех, кто контактировал с инфицированной. Врачи отмечают, что болезнь завезли в Удмуртию из Екатеринбурга.

В Удмуртии организован комплекс противоэпидемических мероприятий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Розыск пациента

В Ижевске разыскивают напавшего на медбрата больного шизофренией. Напомним, он обвиняется в покушении на убийство – молодой человек вонзил нож в шею сотрудника бригады скорой помощи.

Разыскиваемый мужчина. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Неприятное соседство

Недалеко от ТРК «Столица» в Ижевске завелись крысы. Грызуны бегают по тропинкам и таскают еду из беличьих кормушек. В администрации города ответили на жалобы горожан.

В 2023 году лес у ТРК «Столица» дважды обработают от грызунов Фото: Амир Закиров

Сошедший с рельсов трамвай

Утром 23 мая в Ижевск сошел с рельсов трамвай. Из-за этой аварии движение общественного транспорта было замедленно – задержались сразу 5 маршрутов.

Фото: житель города

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