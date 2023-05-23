Аномальная жара ожидается в Удмуртии с 23 по 27 мая

Неделя обещает быть жаркой Фото: Амир Закиров

С 23 по 27 мая в Удмуртии ожидается аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска, ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра.

Среднесуточная температура превысит норму на 7 градусов и более. Жителей просят ограничить поездки на личном и общественном транспорте и соблюдать меры безопасности. Населению также напомнили о введении в регионе особого пожароопасного режима, а также запрета на посещение лесов.

Напомним, ранее «Комсомолка» делилась прогнозом погоды в столице Удмуртии на неделю.

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