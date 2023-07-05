Главные новости Ижевска на утро 5 июля: кадровые перестановки в правительстве Удмуртии и разрешение конфликта экс-мэра Ижевска и ГКБ №6

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 5 июля. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Уход Смирнова
4 июля стало известно об уходе постпреда главы Удмуртии при президенте России Сергея Смирнова с занимаемой должности. По словам Бречалова, это связано с переходом Смирнова на новую должность.
Фото: Мария Бакланова
Назначение нового постпреда
Константин Сунцов становится постпредом главы Удмуртии при президенте России. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя правительства Удмуртии.
Фото: Бекмансуров Ильяс
Новая должность Абрамовой
Ольга Абрамова займет пост первого вице-премьера правительства Удмуртии. По словам главы региона Александра Бречалова, чиновница будет отвечать за экономический блок.
Фото: Амир Закиров
Разрешение конфликта
В ряде СМИ появилась информация о том, что экс-мэр Ижевска Денис Агашин потребовал вернуть купленные им для кабинета семейного врача окна, двери и потолки в ГКБ №6. Однако по словам самого предпринимателя, он попросил вернуть лишь его медицинскую карту. О разрешении конфликта сообщил председатель регионального правительства Ярослав Семенов.
Ранее Агашин обследовался у семейного врача в ГКБ №6 в Ижевске
Фото: Архив КП
Убийство на Драгунова
40-летнего мужчину нашли погибшим в квартире одного из домов на улице Драгунова в Ижевске. В убийстве подозревается 41-летний бездомный, которого тот пустил к себе пожить.
Фото: СУ СК РФ по Удмуртии
Память о погибшем спортсмене
13-летний хоккеист из Удмуртии Кирилл Тукмачев погиб в ДТП с мусоровозом. О том, каким был и о чем мечтал юный спортсмен рассказал его бывший тренер.
Кирилл Тукмачев. Фото: @id379019321
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».