Главные новости Ижевска на утро 19 июля: Данила Козловский в Сарапуле и пожар в детском саду

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 19 июля. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Звездные визиты

Экскурсию в Сарапуле посетили знаменитые ученые, актеры и писатель. В их числе Татьяна Черниговская, Ксения Раппопорт и Данила Козловский. Деятели культуры закупились сувенирами и сделали фото с поклонниками.

Звезды сфотографировались с поклонниками. Фото: @neskuchnosarapul, @sarapul_one

Пожар в детском садике

Молния ударила в веранду детского садика на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске. К счастью, дети в это время находились в здании и не пострадали.

Дети не пострадали. Фото: @kristina_opacheva

Спасение пострадавшего в ДТП

Медики Удмуртии спасли жизнь мужчины, который попал в ДТП на трассе в Татарстане. Врачи возвращались из Москвы и, завидев на дороге истекающего кровью человека, тут же бросились на помощь. Рука потерпевшего буквально висела на лоскуте кожи.

Мужчину нашли, когда он лежал на дороге и истекал кровью. Фото: Эльвира Пинчук

Ночной шум под окнами

Жители Ижевска продолжают жаловаться на шум по ночам. Дорожники заняты благоустройством города, это дело хорошее. Но почему нельзя провести работы днем? Обратились за ответом в администрацию Ижевска и СБиДХ.

Фото: @zlou18

Спасение лосят

Два осиротевших лосенка поселились в заказнике в Удмуртии. Один из малышей чуть не утонул, а другой был вынесен неизвестными из леса. Сейчас для лосят уже нашелся попечитель, который отвечает за их содержание.

Один из лосят чуть не утонул. Фото: @mprur

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