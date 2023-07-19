Главные новости Ижевска на утро 19 июля: Данила Козловский в Сарапуле и пожар в детском саду

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 19 июля. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Звездные визиты
Экскурсию в Сарапуле посетили знаменитые ученые, актеры и писатель. В их числе Татьяна Черниговская, Ксения Раппопорт и Данила Козловский. Деятели культуры закупились сувенирами и сделали фото с поклонниками.
Звезды сфотографировались с поклонниками. Фото: @neskuchnosarapul, @sarapul_one
Пожар в детском садике
Молния ударила в веранду детского садика на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске. К счастью, дети в это время находились в здании и не пострадали.
Дети не пострадали. Фото: @kristina_opacheva
Спасение пострадавшего в ДТП
Медики Удмуртии спасли жизнь мужчины, который попал в ДТП на трассе в Татарстане. Врачи возвращались из Москвы и, завидев на дороге истекающего кровью человека, тут же бросились на помощь. Рука потерпевшего буквально висела на лоскуте кожи.
Мужчину нашли, когда он лежал на дороге и истекал кровью. Фото: Эльвира Пинчук
Ночной шум под окнами
Жители Ижевска продолжают жаловаться на шум по ночам. Дорожники заняты благоустройством города, это дело хорошее. Но почему нельзя провести работы днем? Обратились за ответом в администрацию Ижевска и СБиДХ.
Фото: @zlou18
Спасение лосят
Два осиротевших лосенка поселились в заказнике в Удмуртии. Один из малышей чуть не утонул, а другой был вынесен неизвестными из леса. Сейчас для лосят уже нашелся попечитель, который отвечает за их содержание.
Один из лосят чуть не утонул. Фото: @mprur
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