Главные новости Ижевска на утро 24 июля: погибший рядовой, изъятие 1,3 тонн просрочки из магазинов и последствия града

Желаем вам хорошего дня! Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 24 июля. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются дожди и +25°С.

Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить, какие события произошли за минувшие сутки.

Прощание с погибшим

В субботу, 22 июля, в Алнашском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО на Украине рядовым Романом Степановым. Боец удостоился государственной награды посмертно. Исполняя воинский долг, он проявил героизм и мужество.

Изъятие просрочки

За 6 месяцев 2023 года Роспотребнадзор изъял из оборота 62 партии продуктов питания общей массой 1310,18 кг. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления надзорного ведомства. Большая часть продукции была изъята по предписаниям, кроме того имелось два решения суда о конфискации.

Последствия града

Субботним вечером 22 июля в некоторых районах Удмуртии выпал град. Не с куриное яйцо, но все равно достаточно крупный и в большом количестве. Фотографиями и видео поделились очевидцы в группе ИГГС ВКонтакте.

Пострадавшие от клещей

Сезон активности клещей в Удмуртии продолжается. С весны паразиты покусали 12089 человек – 9596 взрослых и 2493 детей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора. Однако специалисты отмечают: по сравнению с прошлыми годами это не так уж и много, показатель обращаемости находится в пределах среднемноголетнего уровня.

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