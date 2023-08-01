Ограда у «Ленинки» и вазоны на Пушкинской: новоделы в архитектуре Ижевска

Архитектурные элементы в городе, которые заменили оригинал Фото: Мария Бакланова

В Ижевске есть элементы, которые вроде бы и созданы были несколько десятков лет назад, но самом деле не такие уж и исторические. Они полностью копируют оригинал, который был когда-то, но при этом являются новоделами. «Комсомолка» вспомнила 4 таких элемента в нашем городе.

Ограда у Национальной библиотеки

Ограда у «Ленинки» Фото: Мария Бакланова

Легендарная «Ленинка» не так давно пережила ремонт, но реконструкции подверглась еще и чугунная ограда возле нее. Забор отлили еще в 1950-е годы. Когда его снесли, горожане возмутились из-за некорректного, по их мнению, обращения с историческим наследием.

Ограду отливали с вниманием к деталям Фото: Мария Бакланова

Однако все закончилось хорошо. В этом году металлурги отлили ограду заново по образцам, которые сохранились с того времени. Материал тоже остался прежним – использовали металл от снесенного забора. Всего отлили 526 элементов.

Скульптура на крыше театра

Впервые скульптура с рабочим и солдатом появилась на крыше ДК «Ижмаш» в 1948 году. Она символизировала единение фронта и тыла. Но через 50 лет здание реконструировали, и скульптуру снесли.

Скульптура на крыше ДК «Ижмаш» Фото: Мария Бакланова

В 2021 году обновленные рабочий и солдат вернулись на место. А в здании теперь находится не ДК «Ижмаш», а Русский драматический театр.

Вазоны на ул. Пушкинской

Вазоны на улице Пушкинской Фото: Мария Бакланова

Все ижевчане знают архитектурный ансамбль из «сталинок» на ул. Пушкинской. Увы, находятся они не в лучшем состоянии. Но иногда что-то предпринимают, чтобы сделать их вид чуть-чуть лучше. Например, в 2021 году на воротах между домами №196 и №198 появились вазоны на воротах.

Разрабатывали их еще в 50-е годы прошлого века. Восстанавливали вазоны по старым чертежам. При этом непонятно, были ли они здесь раньше, так как фотографий мало. Но в проекте – точно. Кроме того, обновили и ограду, вернее – закрепили столбы, на которые она крепится.

Слон на Пушкинской

Этот слон, увы, находится за оградой Фото: Мария Бакланова

Такой слон когда-то украшал двор Калашникова. Его фигура стояла во дворе в 50-е годы прошлого века. Однако со временем фигура была утрачена.

В 2020 году слон вернулся на место, но уже копией оригинала. Однако увидеть его близко не получится – вход во двор перегорожен забором.