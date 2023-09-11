Главные новости Ижевска на утро 11 сентября: суд над педофилом, пожар в частном доме и свето-музыкальное шоу

Актуальные новости Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 11 сентября, понедельник. Начинается новая рабочая неделя. Пока вы готовите себе завтрак, или спешите по делам «КП – Ижевск» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за выходные.

Педофила из Завьяловского района хотят приговорить к принудительному лечению

В Удмуртии по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к детям младше 14 лет осудят 57-летнего жителя Завьяловского района. По версии следствия, от действий мужчины пострадало 11 детей. Подробнее в нашем материале.

Айтишники Удмуртии создадут уникальное шоу на фонтане

В Ижевске состоится шоу на сухом фонтане, которое подготовят программисты. Айтишники подготовят коды, которые позволят создать шоу воды, света и музыки. Всего планируется участие пяти команд. Представление состоится 13 сентября.

На фонтане состоится уникальное шоу Фото: Алена Селезнева

Фестиваль Дружбы Индии и России пройдет в Ижевске

16 и 17 сентября в Ижевске пройдет Фестиваль Дружбы Индии и России. Он проводится в столице уже во второй раз. В рамках фестиваля пройдет серия мастер-классов, ярмарка, флэшмоб.

В переулке Широком в Ижевске сгорел дом

Фото: МЧС по Удмуртии

В ночь на 10 сентября в Ижевске сгорел нежилой дом. ЧП произошло по адресу пер. Широкий, 110Б. Пожар начался около полуночи. Огонь уничтожил нежилой дом и надворные постройки. А потом перекинулся на надворные постройки по адресу пер. Широкий, 110А.

28-летний наркозакладчик пытался продать мефедрон в кафе

В Ижевске в одном из кафе задержали 28-летнего мужчину, который пытался продать мефедрон. Оперативникам мужчина пояснил, что он забрал из тайника закладку. Полицейские провели обыск вместе с кинологом и нашли запрещенные вещества и упаковку.

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