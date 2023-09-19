Главные новости Ижевска на утро 19 сентября: празднование Дня оружейника и новый Генплан столицы Удмуртии

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня вторник, 19 сентября. В Ижевске переменная облачность и до +16°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших суток.

Новый генплан

Власти Ижевска планируют исправить ряд городских проблем при помощи нового Генплана. В том числе, недостатки транспортной инфраструктуры и нехватку соцобъектов в новых микрорайонах. Также в Ижевске изменятся правила застройки и пользования землей.

День оружейника

Сегодня, 19 сентября, ижевчане празднуют День оружейника. Запланирована обширная программа мероприятий, ознакомиться с ней можно по ссылке.

Праздничные мероприятия начнутся в 9:00 Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Пожар на СНТ

От крупного пожара в СНТ «Пирогово» пострадали три участка. Возгорание началось из-за нарушений в конструкции трубы одной из бань. В результате огонь уничтожил садовый дом, веранду, баню, предбанник, две теплицы и сарай. Кроме того, пожар повредил несколько построек.

О пострадавших не сообщается Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Два смертельных ДТП

Два ДТП с погибшими произошли в Удмуртии за минувшие дни. Так, 16 сентября на 18-м км «Объездной» дороги Ижевска столкнулись мотоцикл YAMAHA и HYUNDAI Getz. Погибла 64-летняя женщина – водитель автомобиля.

ДТП 16 сентября Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

А 17 сентября в селе Италмас 26-летний водитель «Лады Гранта» врезался в опору теплотрассы, в результате чего погиб его 27-летний пассажир. Три человека получили многочисленные травмы. Есть информация, что мужчины были пьяны.

ДТП 17 сентября Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Переход законсервируют

Подземный переход в УдГУ решили законсервировать на зиму. Ремонт должен был завершиться еще 1 сентября 2022 года, но сроки сдачи объекта перенесли на 2023 год, а теперь, чудя по всему, и на 2024-й.

Сейчас бетонными плитами закрыты оба прохода подземного перехода Фото: Анастасия Захарова

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