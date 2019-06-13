На новом комплексе в Камбарке радиоактивные отходы не будут перерабатываться

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-13T15:55:48+03:00

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В Камбарке 13 июня прошла встреча с местными жителями и общественностью по поводу строительства комплекса по обращению с отходами I и II классов опасности. Комплекс планируют запустить в 2023 году. Представитель «РосРАО» сообщил, что перерабатывать радиоактивна отходы не будут.

- Это обязательный контроль всех партий отходов, поступающих на объект. Более того, по практике реализации на других предприятий, эта информация будет вывешиваться в онлайн режиме. Если будет выявлена партия отходов с повышенным фоном, то она будет идти по другому пути, тому, который установлен для других вещей. Сходиться сюда радиоактивные отходы не будут, - рассказал представитель.

Напомним, председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал строительство комплекса по обращению с отходами I и II классов опасности в Камбарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU