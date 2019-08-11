В зоопарке Удмуртии возобновили выступления моржей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-11T09:08:47+03:00

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Моржи в зоопарке Ижевска вновь готовы радовать посетителей своим присутствием. Животных нельзя было увидеть из-за подготовки вольера к зиме, но сейчас работы завершены. Теперь моржи вновь купаются в вольере и приводят посетителей в восторг своими ежедневными представлениями.

- Спасибо всем гостям зоопарка за понимание и терпеливое ожидание, - сообщила пресс-служба Зоопарка Удмуртии.

Кстати, не так давно в зоопарке появился и новый обитатель – зебра. Годовалого самца привезли из Красноярского зоопарка. Еще произошло пополнение в семье мини-пигов и родился кроха олененок, которого по сложившейся традиции, назовут на японский лад.

Напомним, с 1 августа в зоопарке Удмуртии изменился режим работы. Теперь они работают до 20.00, что на час меньше. Зоопарк работает с 9.00, а кассы перестают работать за полчаса до закрытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU