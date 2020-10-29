Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 29 октября 2020 года: 123 новых случая заражения и 3000 коек для пациентов Фото: pixabay.com

На утро 29 октября в Удмуртии выявили 123 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб республики.

Выздоровело 234 человека. 81-летний мужчина, к сожалению скончался.

За все время в Удмуртии было сделано уже 501 609 исследований. Из них за последние сутки 5 765 тестов.

Всего в республике на данный момент зарегистрировано 8 745 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 6 799 человек вылечились и были выписаны.159 пациентов скончались.

Карту распространения коронавируса по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

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На горячую линию для пациентов с коронавирусом поступило более 13 тысяч звонков. Жители делятся своими впечатлениями о работе колл-центра. Также число коек в Удмуртии увеличилось до 3002. Также сообщается, что есть свободные места.

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