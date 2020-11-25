Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 25 ноября 2020 года: вертолетная площадка для санавиации и 1378 комплектов бесплатных лекарств

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 25 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

Сегодня, 25 ноября, в Удмуртии выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 112 пациентов. Двое мужчин скончались. Один из них молодой - 47 лет. Другому было 70 лет.

За все время в Удмуртии выявлено 12 679 случаев заболевания коронавирусом. Уже выздоровели и были выписаны 10 097 человек. 212 пациентов, к сожалению, скончалось.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделан уже 628 801 тест. Из них за последние сутки провели 2 797 исследований на коронавирусную инфекцию.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

С начала пандемии заметно увеличилась нагрузка на врачей. К тому же стало понятно, что нужно налаживать оказание медицинской помощи отдаленным районам республики. Этим занялась санавиация Удмуртии. В 2020 году санитарная авиация Удмуртии совершила 208 вылетов. В связи с этим у 1 РКБ в Ижевске заработает вертолетная площадка.

Пациенты, которые лечатся от коронавируса на дому, начиная с 3 ноября получили 1387 комплектов лекарств в Удмуртии. Сейчас в регионе насчитывают 2 136 амбулаторных больных. Для обеспечения их необходимыми препаратами регион выделил 60 миллионов рублей. Примерно столько же денег поступит из федерального бюджета.

Кто-то лечится, а кто-то заражает. Так с 1 августа 2020 года из-за границы в Удмуртию вернулось 12 707 человек. При этом 427 из них не внесли данные о своем тесте на коронавирус. Поэтому они могут являться потенциальными переносчиками инфекции, ведь у 185 человек из тех, кто сдал анализы, они оказались положительными.

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