Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 21 декабря 2020 года: Новый год в условиях пандемии и новый штамм вируса

Новый год в условиях пандемии и новый штамм вируса Фото: Архив «КП» в Ижевске

На утро 21 декабря в Удмуртии зафиксировали 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб региона.

По последним данным 191 пациент выздоровел и был выписан за сутки. На сегодня не зафиксировано ни одного летального случая от COVID-19.

За все время пандемии в республике коронавирусом заразилось уже 17 703 жителя. Из них 13 964 смогли успешно победить болезнь. А 258 пациентов, к сожалению, скончались.

На данный момент в регионе сделали 713 001 тест на новую коронавирусную инфекцию. Из них за последние сутки провели 3 307 исследований.

Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.

Врачи ковид-центров и ковидных отделений больниц Удмуртии запустили флешмоб «Встречайте Новый год дома». Они призывают жителей поберечь свое здоровье в период пандемии и в новогодние праздники остаться дома с семьей.

Куратор новогодних проектов в Удмуртии Евгения Сундукова рассказала, как Ижевск отметит Новый год в условиях коронавируса.

Коронавирус в Росси

В Великобритании обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции. Оперштаб России сообщил, что в связи с этим возможны новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Роспотребнадзор отмечает, что сотрудники продолжают контролировать все изменения, связанные с COVID-19 не только в нашей стране, но и по всему миру. Об этом пишет RT на русском.

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