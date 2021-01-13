По данным регионального оперштаба на утро 13 января, коронавирусом заразились еще 192 жителя Удмуртии. В числе заболевших 10 детей до 14 лет и 39 пенсионеров.Трое пациентов скончались от болезни. Это двое мужчин 64 и 73 лет. И еще одна женщина в возрасте 75 лет. При этом за последние сутки выздоровели и были выписаны 189 человек.За все время пандемии зарегистрировано 22 494 случая коронавирусной инфекции. Из них 18 649 пациентов уже выздоровели. А 315 человек, к сожалению, скончалось.За все время в Удмуртии провели уже 768 298 тестов на COVID-19. Из них за последние сутки сделали 2 404 исследования.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.С 3 ноября 2020 года 7 850 комплектов бесплатных лекарств от коронавируса уже выдали пациентам Удмуртии, которые лечатся на дому. По данным на 13 января 2021 года амбулаторное лечение получают 3 584 человека.В Сарапуле отменили крещенские купания, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди жителей. Власти приняли решение не делать организованных купелей в 2021 году.К началу февраля в республике планируют начать массовую вакцинацию жителей от коронавируса. Для этих целей в регион поступило 5 442 дозы вакцины от COVID-19 и ожидается еще 25 тысяч.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Глазовский Терминатор из Удмуртии вошел в топ-5 самых необычных памятников РоссииЖуткое фото с места ДТП: умерли водитель и пассажир, вылетевшей на встречку машиныСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.