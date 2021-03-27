30 марта освобожденного от заключения экс-главу Удмуртии Александра Соловьева передадут семье Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, который был освобожден от заключения в связи с состоянием здоровья, передадут семье 30 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на дочь политика Евгению Сирик.

«30 марта отдадут. Сразу везем в больницу. УФСИН помогает, как только может. Со второй попытки адвокаты попали к нему. Отец в очень тяжелом состоянии»,— рассказала Евгения Сирик.

Напомним, Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Тогда осужденный и его адвокат подали апелляцию, которую суд рассмотрел, но оставил наказание без изменений. После вынесения окончательного приговора бывшему главе стало плохо и его отправили в кардиологию. Однако позже дочь 70-летнего политика сообщила, что бывший руководитель республики попал в реанимацию и к нему не пускают родственников. В интернете даже появились слухи о смерти политика. Позже Александр Соловье попросил суд освободить его от наказания в связи с тяжелом состоянием здоровья, суд его ходатайство удовлетворил.

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