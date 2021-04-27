19, 26 и 28 автобусы изменят свои маршруты на время проведения репетиций Парада Победы в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

27 и 29 апреля, а также 5 и 7 мая с 18:30 до 22:00 на Центральной площади Ижевска пройдут репетиции Парада Победы. На это время будет перекрыто движение транспорта по центральным улицам: Пушкинской от Кирова до Советской. В связи с этим изменит свои маршруты и общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Это коснется автобусов № 19, 26 и 28.

Так, 19 маршрут перенаправляется на ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Советскую. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в районе трамвайных остановок.

26 маршрут перенаправляется на ул. Кирова, ул. М. Горького в оба направления.

28 маршрут перенаправляется на ул. Кирова, ул. Удмуртскую, ул. Советскую в сторону центра, в обратном направлении – ул. Удмуртская, ул. Майская,ул. Пушкинская.

Напомним, репетиции Парада Победы начались 6 апреля. Тогда для участников, которых, к слову, будет более 1800 человек, перекрывали парковку около администрации Ижевска. В 2021 году парад, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, традиционно начнется в 09:00 на Центральной площади. А вот акция Бессмертный полк в этом году вновь пройдет в онлайн-формате.

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