Архитектор Любовь Варламова о Центральной площади Ижевска: «Проект начинает жить»

Архитектору не понравилось то, как управляющая компания ухаживает за деревьями, высаженными на площади Фото: Архив «КП» в Ижевске

Руководитель архитектурного бюро iCube, уроженка Ижевска и жена блогера и общественника Ильи Варламова Любовь в очном порядке оценила состояние реконструированной по ее проекту Центральной площади Ижевска. Реакцию архитектора можно понять по фото- и видеоисториям в ее Инстаграме.

На кадрах можно заметить купающихся в верхнем фонтане детей, деревья, газоны, перголу и качели на нижней части площади. Архитектор сделала пару замечаний обслуживающей площадь организации и посоветовала, как можно исправить существующие недостатки. В частности, Варламовой не понравилось то, как управляющая компания ухаживает за деревьями, высаженными на площади. Но в целом уроженка Ижевска рада наблюдать за тем, как ее проект «начинает жить».

Напомним, реконструкция и благоустройство Центральной площади Ижевска идет уже несколько лет. В 2019 году был открыт участок от ул. Пушкинской до ул. Сивкова, в 2020 г. – участок от ул. Сивкова до ул. К. Маркса. В настоящее время начались работы на эспланаде, ведущей от площади к набережной. С проектом реконструкции всего пространства можно ознакомиться здесь.

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