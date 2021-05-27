Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 17:40

Архитектор Любовь Варламова о Центральной площади Ижевска: «Проект начинает жить»

Реконструкция проводилась по ее проекту
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Архитектору не понравилось то, как управляющая компания ухаживает за деревьями, высаженными на площади

Архитектору не понравилось то, как управляющая компания ухаживает за деревьями, высаженными на площади

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Руководитель архитектурного бюро iCube, уроженка Ижевска и жена блогера и общественника Ильи Варламова Любовь в очном порядке оценила состояние реконструированной по ее проекту Центральной площади Ижевска. Реакцию архитектора можно понять по фото- и видеоисториям в ее Инстаграме.

На кадрах можно заметить купающихся в верхнем фонтане детей, деревья, газоны, перголу и качели на нижней части площади. Архитектор сделала пару замечаний обслуживающей площадь организации и посоветовала, как можно исправить существующие недостатки. В частности, Варламовой не понравилось то, как управляющая компания ухаживает за деревьями, высаженными на площади. Но в целом уроженка Ижевска рада наблюдать за тем, как ее проект «начинает жить».

Напомним, реконструкция и благоустройство Центральной площади Ижевска идет уже несколько лет. В 2019 году был открыт участок от ул. Пушкинской до ул. Сивкова, в 2020 г. – участок от ул. Сивкова до ул. К. Маркса. В настоящее время начались работы на эспланаде, ведущей от площади к набережной. С проектом реконструкции всего пространства можно ознакомиться здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почему у Дворца пионеров пахнет канализацией и как благоустроят пляж: глава Октябрьского района Ижевска ответил на вопросы жителей

Вода в Ижевском пруду не соответствует санитарно-химическим нормам

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Благоустройство Ижевска