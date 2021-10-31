Троллейбус, врезавшийся в столб, и пострадавший трехмесячный ребенок: обзор серьезных ДТП в Удмуртии за неделю

В авариях на дорогах Удмуртии за неделю пострадало 7 человек, есть погибший Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«Комсомолка» вновь собрала самые страшные дорожные аварии за прошедшую неделю. В числе пострадавших и взрослые, и дети.

Пострадал 3-месячный ребенок

На 71-м километре трассы «Ижевск – Ува» в Увинском районе в аварии пострадала 24-летняя девушка, трехмесячному ребенку была оказана разовая медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Троллейбус врезался в опору ЛЭП

Водитель троллейбуса не справился с управлением и врезался сначала в опору ЛЭП, а затем в торговый павильон. Два пассажира троллейбуса получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

Авария произошла на четвертом километре автодороги «Ижевск - Чур» Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Погиб 67-летний водитель

Водитель «ВАЗ-21110» выехал на «встречку» и врезался в автомобиль «Лада Калина». Водитель автомобиля «ВАЗ 21110» скончался в больнице. Отмечается, что на «десятке» была установлена летняя резина.

Проводится расследование Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Еще трое пострадавших

На перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября в Ижевске столкнулись автомобили «Лада Веста» и «BMW». В аварии пострадали 21-летние молодой человек и девушка, а также 22-летний молодой человек.

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