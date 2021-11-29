Премьер Удмуртии Ярослав Семенов осмотрел главный корпус оружейного завода

В результате пожара с башни главного корпуса рухнул металлический шпиль. Фото: архив КП

Председатель правительства Удмуртии Ярослав совместно с представителями Центра территориального развития, администрации Ижевска и региональных Минстроя и Минкультуры осмотрел здание главного корпуса оружейного завода, а также прилегающую к нему территорию. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, рабочая группа проинспектировала помещения первого и второго этажей, частично затронув 50-метровую башню и часовой механизм курантов.

«Сейчас перед нами стоит задача – не допустить дальнейшее разрушение здания. Оно долгое время находилось без эксплуатации, не было теплового контура. По поручению Главы республики мы предусмотрим средства для обслуживания текущего содержание здания, чтобы потом не столкнуться с большим объемом работ. Например, нужно чистить кровлю от снега, иначе она может не выдержать такую нагрузку. Напомню, здание находится на балансе Национального музея Удмуртии», — рассказал Семенов (цитата по пресс-службе главы и правительства региона).

На данный момент реконструкция обветшалого здания находится на этапе научных изысканий, который стартовал в середине октября и, согласно контракту, должен завершиться к 31 июля 2022 года. Заключение о том, возможно ли приспособить здание к современному использованию и технический отчет по результатам предварительных исследований планируют получить в уже декабре текущего года.

По словам главы республиканского правительства, власти Удмуртии и Ижевска проведут с общественностью открытие обсуждения проекта с целью утвердить окончательную концепцию использования исторического здания. Он подчеркнул, что будут учтены интересы всех собственников.

Напомним, в последние десятилетия историческое задние находится в плачевном состоянии и постепенно разрушается. В июле 2018 года в здании произошел пожар, в результате которого с башни рухнул металлический шпиль. Осенью 2019 года советник Александра Бречалова Владислав Правдзинский сообщил о планах отдать бизнесу большую часть реконструированного корпуса. Сам Бречалов ранее заявлял, что на реконструкцию объекта потребуется порядка 2,5 - 4 млрд руб. Планировалось разработать проектно-сметную документацию с целью войти в федеральную инвестиционную программу.

В конце сентября стало известно, что исследованием главного корпуса оружейного завода на предмет возможности реконструкции займется компания из Ростова-на-Дону.

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