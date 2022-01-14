Следствие усмотрело вину сотрудников «Ижводоканала» в утечке хлора со станции «Пруд-Ижевск»

Авария произошла вечером 2 июля 2021 года. Фото: пресс-служба Ижевска

По данным предварительного следствия, за утечку хлора со станции очистки воды «Пруд-Ижевск» в июле 2021 года несут ответственность должностные лица МУП «Ижводоканал». Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на «Интерфакс».

«Как сообщил руководитель управления СКР по республике Рустам Тугушев, в ходе предварительного следствия были выявлены нарушения норм при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», - пишет издание.

По словам Тугушева, аварийная ситуация могла возникнуть естественным образом, однако сотрудники предприятия несут прямую ответственность за ее ликвидацию и устранение. В частности, в подобной ситуации должна была сработать система защиты, однако имеющееся на станции оборудование не позволило обеспечить герметизацию и устранение возникшей неполадки.

«Это входит в прямые обязанности должностных лиц «Ижводоканала», и поэтому мы об этом и будем говорить, что именно из-за этих действий произошел выброс хлора», — подчеркнул глава регионального управления СК (цитата по «Ъ-Удмуртия»)

Конкретная юридическая оценка действиям должностных лиц будет дана в ближайшее время.

Рустам Тугушев отметил, что, хотя в результате аварии не было причинено какого-либо реального вреда жителям, концентрация хлора на прилегающей к станции территории представляла угрозу для здоровья человека.

Напомним, вечером 2 июля 2021 года на станции очистки воды в Ижевске произошел выброс около 800 кг хлора. Очевидцы сообщали об эвакуации соседних домов и о перекрытии выезда из Ижевска. Ночью 3 июля было объявлено о ликвидации аварии.

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