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Общество21 января 2022 6:28

Бывший министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин стал помощником гендиректора ПАО «Россети Центр»

Накануне он был представлен в таком качестве в двух филиалах компании
Дмитрий Коренев
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Дмитрий Сурнин. Фото: Сергей Грачев

Дмитрий Сурнин. Фото: Сергей Грачев

Экс-глава министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин стал помощником генерального директора ПАО «Россети Центр». Как пишет «Ъ-Удмуртия», 20 января его представили в таком качестве в двух филиалах компании - Удмуртэнерго и Мариэнерго.

Позднее Сурнин подтвердил эту информацию «Коммерсанту».

«Он будет курировать вопросы консолидации объектов электросетевого хозяйства, взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, а также развитие дополнительных услуг и сервисов в четырех регионах ПФО — Нижегородской и Кировской областей, Марий Эл и Удмуртии», - пишет издание.

Напомним, в начале ноября прошлого года Дмитрий Сурнин покинул пост главы Минстроя Удмуртии, который занимал на протяжении двух лет.

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