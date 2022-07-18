До 29 градусов жары ожидается в Ижевске 18 июля

Днем 18 июля в Ижевске ожидаются 27-29 °С и переменная облачность Фото: Эдуард КАРИПОВ

Днем 18 июля в Ижевске ожидаются 27-29 °С и переменная облачность, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Напомним, местами на территории республики возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-восточный, 8-13 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 69%, днем 49%, вечером 67%. Магнитное поле спокойное.

О погоде на ближайшие дни мы рассказывали здесь.

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