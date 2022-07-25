Глава Удмуртии: «За 5 лет поступления в бюджет от малого бизнеса удвоились»

Удмуртия находится в числе лидеров в России по количеству субъектов предпринимательской деятельности. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В ходе визита в Ижевск председатель правительства РФ Михаил Мишустин и его зам – министр промышленности и торговли Денис Мантуров высоко оценили достижения Удмуртии в работе по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе. Об этом на аппаратном совещании заявил глава региона Александр Бречалов.

Бречалов напомнил, что республика находится в числе лидеров в России по количеству субъектов предпринимательской деятельности. Если в 2017 году сумма поступлений в бюджет региона от малого бизнеса не достигала и 3 млрд рублей, то в 2021 году этот показатель вырос почти до 6 млрд руб.

«При этом, по оценке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, мы каждый год входим в тройку регионов с самым комфортным бизнес-климатом», - отметил он.

Также в ходе визита премьер оценил успехи оборонных предприятий республики в увеличении доли гражданской продукции и продукции двойного назначения (средний показатель здесь достиг 31,5%), а также в занятии ниш на рынке импортозамещения.

Денис Мантуров отметил взаимодействие Удмуртии с Фондом развития промышленности – за 5 лет было привлечено 2,2 млрд рублей кредитных средств от 1% годовых. Власти региона совместно с предприятиями реализовали более 56 новых проектов, благодаря которым привлечено 4,6 млрд рублей налогов, создано более 700 новых рабочих мест.

Говоря о решениях, принятых в ходе встречи с премьером, Александр Бречалов поручил оперативно отработать обещанное допфинансирование. В частности, речь о ремонте и переоборудовании межрайонной больницы и филиала реабилитационного центра для детей-инвалидов в Глазове, а также о старте работ по благоустройству парков «Березовая роща» и «Тишино» в Ижевске.

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