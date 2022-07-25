В Ижевске прошел пятый полуфинал проекта «Голос Удмуртии»

23 июля в ДК «Аксион» в Ижевске состоялся очередной – пятый по счету - полуфинал республиканского песенного конкурса «Голос Удмуртии». В нем приняли участие 27 полуфиналистов из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Игры, Шаркана, Увы и села Красногорское. Среди них и никогда не учившийся вокалу, но покоривший всех исполнением песни Шатунова «Розовый вечер» Александр Порфирьев, и две молодые мамы Ольга Севастьянова и Ирина Полякова, которые сами пишут песни на удмуртском языке, и обладатель потрясающего голоса Илья Лиховских, исполнивший отрывки из песен Муслима Магомаева и группы «Ария. Жюри проекта несколько раз подчеркнули, что каждый, кто поднимается на сцену в рамках полуфинала «Голоса Удмуртии» – уже победитель.

Дуэт Ольги Севастьяновой и Ирины Поляковой

Александр Порфирьев

«Спасибо за то чувство гордости, которое я сегодня испытала. Говорят, что удмурты – самый поющий народ. Я думаю, что в Удмуртии самые поющие душой люди. И спасибо группам поддержки: выступать, когда тебя слушают, когда тебе аплодируют, это величайшее удовольствие. И даже если вы не пройдете дальше – продолжайте петь, пока человек поет, его душа живая и молодая!», – отметила председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике, президент межрегиональной общественной организации «Всеудмуртская Ассоциация «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова.

С ней согласился знаменитый биатлонист, чемпион мира и Олимпийских игр, депутат Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Госсовета, председатель региональной общественной организации «Федерация биатлона Удмуртской Республики» Иван Черезов.

«Два с половиной часа сегодня пролетели как миг, я насладился выступлением каждого и получил истинное удовольствие. Не каждый может выйти на сцену, спеть, выступить – большое спасибо вам за вашу смелость! Для меня вы все победители. Желаю удачи, и надеюсь, что мы с вами еще встретимся в финале», - сказал он.

Руководитель Центра активных коммуникаций (является одним из организаторов конкурса) Евгения Сундукова также отметила высокий уровень мастерства многих исполнителей и вручила самым ярким памятные подарки. Также сувениры с символикой конкурса получили самые громкие и креативные болельщики.

А директор компании Centre digital & media, советник главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям и председатель жюри «Голоса Удмуртии» Анастасия Власова в рамках пятого полуфинала анонсировала дополнительный отборочный тур.

«Так как мы не совсем понимаем, как нам из такого количества талантливых участников выбрать финалистов, мы приняли решение, что 20 августа у нас пройдет дополнительный отборочный тур – три четверти финала, – куда пройдут все, кого мы видим в финале. Мы планируем их всех отсмотреть и по итогам этого тура выбрать, кто же выступит 9 сентября на Центральной площади Ижевска», – рассказала Анастасия Сергеевна.

Для абсолютного большинства участников «Голоса Удмуртии» музыка – это скорее хобби, на своем творчестве они ничего не зарабатывают. Однако многие из них занимаются вокалом всерьез, совмещают это с основной работой, а для многих музыка стала настоящим призванием.

Так, в пятом полуфинале выступил дуэт ижевчан Любови Шевченко и Олега Шемякина. Любови Николаевне 68 лет. Она пела всю свою жизнь, но всерьез заниматься музыкой начала лишь после выхода на пенсию.

Любовь Шевченко и Олег Шемякин

«Пятьдесят лет я была модельером-закройщиком и всегда пела за работой, пока шила. Музыкой не занималась – не до того было. Я одна воспитывала троих детей, выучила их, купила им квартиры. Чтобы заработать, шила на заказ по вечерам и даже «калымила» за рулем такси. А шесть лет назад вышла на пенсию – и вышла на сцену. Времени стало много, дети мне помогают, и я занимаюсь музыкой. Учусь в вокальной школе, а четыре года назад поступила в ДШИ №3, где обучаюсь по классу фортепиано, чтобы самой себе аккомпанировать на инструменте. Участвую во всех песенных конкурсах и во всех выигрываю – в 2018 году, например, заняла сразу семь призовых мест! Дома у меня уже целая студия, и я записала уже три диска с исполнением шлягеров разных лет», – рассказывает она.

У Любови Шевченко большие планы на этот год – она не только планирует победить в проекте «Голос Удмуртии», но и записать четвертый диск и съездить на программу к Андрею Малахову – показать всей стране поющую Удмуртию.

33-летний пожарный из Шаркана Михаил Широбоков известен в родном селе как гармонист и обладатель отличного голоса.

Михаил Широбоков

«Пел я с детства, но мне учительница пения всегда говорила: «Миша, не ори, у тебя ничего не получается!». А дед мой, Леонид Ефимович, хотел, чтобы кто-то в семье играл на гармошке. И когда мне было 13 лет, он принес домой пенсию, положил деньги на стол: «Купите сыну инструмент!». Простой мужской поступок, с которого все и началось», - делится Михаил.

После школы он поступил в ИжГСХА, где учился на ветеринара. На первом курсе студентам ради зачета обязательно нужно было посещать какие-нибудь дополнительные занятия – Михаил выбрал вокал. Здесь он освоил азы, а закончив вуз, продолжил самостоятельное обучение по видео в интернете.

«После свадьбы я перешел на работу в пожарную охрану. Тесть, который сам долгие годы работал пожарным, предложил попробовать. Я попробовал, и с тех пор беззаветно люблю свою профессию. Мы выезжаем на тушение пожаров, аварийно-спасательные работы и, конечно, при этом поём – а куда деваться? Когда выезжаешь на какой-нибудь серьезный вызов, в теле бушует энергия. Приезжаешь туда – а вызов ложный, и обратно, конечно, с песней, как без этого? Адреналин же нужно выплеснуть. У нас весь караул поет. Кстати, несколько лет назад мы участвовали в проекте «Песни нашей Победы» тоже от радио «Адам», в песенном флешмобе, и наше видео набрало больше всего просмотров», – рассказывает Михаил Широбоков. На полуфинале он не только пел, но аккомпанировал себе на гармони.

Ижевчанка Екатерина Хижнякова работает мастером ногтевого сервиса, а заявку на конкурс от ее имени отправили клиенты.

«У меня нет музыкального образования, и пою я исключительно для себя. Захотела – сходила на урок по вокалу, потом записала в студии одну из своих любимых песен и сама от этого кайфанула. Это мое хобби, я получаю от этого удовольствие. Не так давно я спела и записала для сына Максима колыбельную из фильма «Я – дракон». И как-то ко мне на маникюр пришли мои знакомые, и пока я с ними работала, они предложили отправить заявку на «Голос Удмуртии» от моего имени. Я согласилась, но, конечно, не думала, что пройду в полуфинал!», - рассказала она.

Справка КП

Конкурс «Голос Удмуртии» организован компанией Centre digital & media, радио «Адам» (104.5 FM, 12+) и АУ УР «Центр активных коммуникаций» при поддержке Правительства Удмуртской республики. Жюри оценивает вокал, сценический образ, выбор песни, подачу, умение держаться на сцене. Непрофессиональные исполнители могут заявить о себе на всю республику и - возможно - сделать первый шаг к профессиональной карьере.

Реализация этого проекта стала возможна в том числе благодаря крупным изменениям к лучшему, которые произошли в нашей республике за последние годы. Эти перемены коснулись всех сторон жизни – от промышленности и бизнеса до развития культуры, туризма и национальной политики. И на сегодняшний день проект «Голос Удмуртии» – одно из самых масштабных культурных событий в республике, абсолютно открытое для каждого.

Принять участие в конкурсе может любой житель республики старше 6 лет – для этого нужно выбрать песню на русском или своем родном языке, которую вы хотели бы исполнить, записать ее исполнение в аудиоформате и заполнить форму на сайте golosudm.ru. Если вы пройдете отбор, организаторы свяжутся с вами и пригласят на один из полуфиналов, которые проходят в июле и августе в разных городах Удмуртии. Последний день приема заявок – 11 августа.

Всего пройдет 8 полуфиналов в 5 городах Удмуртии (Ижевск, Воткинск, Глазов, Сарапул и Можга). После 15 августа по итогам оборочного тура будут отобраны лучшие исполнители – они выступят на гала-концерте проекта «Голос Удмуртии», который состоится 9 сентября на Центральной площади Ижевска. После финального выступления жюри выберет победителей проекта – лучшие в 8 номинациях получат ценные призы, а обладатель Гран-при – 300 тысяч рублей на путешествие по России.

Сроки проведения конкурса: 02.07.22–09.09.22. Организаторы ООО «Центр ДМ» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045.

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