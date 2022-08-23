Уголовное дело возбудили после ДТП с двумя погибшими в Удмуртии

В страшном ДТП погибли 29-летняя женщина и девочка 2015 года рождения. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту дорожной аварии с двумя погибшими, которая произошла 21 августа на участке федеральной трассы в Малопургинском районе. Об этом сообщает прессс-лужба УМВД России по республике.

«Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - говорится в сообщении.

Напомним, около 11:19 водитель «Газели», не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в ехавшую впереди «Ниву», в результате чего последнюю выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком Mercedes Benz. В ДТП погибли 29-летняя женщина и девочка 2015 года рождения.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Виновник ДТП может отправиться в колонию на срок до 7 лет.

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