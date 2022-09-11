10 сентября Центризбирком Удмуртии отказал региональному отделению КПРФ в регистрации 62 доверенных лиц, поскольку оказалось, что партия их даже не назначала. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Как сообщается, представители КПРФ утверждали, что решение о назначении этих доверенных лиц принималось на партийной конференции 25 июня (на ней же партия выдвигала кандидатов в Госсовет, а также Александра Сырова в качестве кандидата на пост главы Удмуртии), однако в ходе проверки документов выяснилось, что на той конференции данный вопрос даже не ставился. «Протокол Конференции имелся в распоряжении ЦИК УР (т.к. предоставлялся представителями КПРФ при выдвижении кандидатов в июле), и избирательной комиссии не составило труда заглянуть в него и проверить достоверность данной информации. К тому же несколько представителей ЦИК УР присутствовали на июньской Конференции лично. По результатам проверки ЦИК УР не оставалось ничего иного, как отказать в регистрации всем 62 доверенным лицам от КПРФ по причине того, что их, как выяснилось, никто попросту не назначал», - говорится в сообщении. Ситуацию прокомментировал федеральный электоральный эксперт Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», эксперт ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Артеменко. «Переведу с юридического на русский причины такого решения. Создается впечатление, что КПРФ хотели обойти нормы закона, неожиданно назначив десятки людей доверенными лицами, пропустив на 2,5 месяца сроки подачи таких документов, как это делали все другие партии. Это выглядит примерно так, что вы приходите в МФЦ и начинаете требовать выдать вам новый загранпаспорт прямо сейчас, хотя никаких заявок на новый паспорт вы не делали. У избирательной комиссии не могло быть никакого другого законного решения, кроме как вынесенное», - объяснил эксперт. Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета проходят в течение трех дней – с 9 по 11 сентября. На пост главы региона претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР). На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам. По состоянию на 10:00 11 сентября явка на выборы составила 25,79%. Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Ижевском перевернулся автомобиль, водитель вылетел через лобовое стекло В песенном конкурсе «Голос Удмуртии» одержал победу настоятель храма из села Селты 8 эмоциональных фото участников финала соревнований «Гвардия» в Ижевске Явка на выборы в Удмуртии к концу второго дня составила 23,87%