Общественные наблюдатели рассказали об основных жалобах на выборах в Удмуртии

Фото: Наталья Зиятдинова

Общественные наблюдатели рассказали о ходе третьего дня голосования на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета. Как отметил зампредседателя Общественной палаты Удмуртии Александр Евсеев, серьезные нарушения отсутствуют, выборы проходят в спокойном режиме.

«За два дня лично посетил уже 13 избирательных участков — по Ижевску и в Устиновском районе был, в Октябрьском участвовал и Первомайском районе, сегодня с утра пообщался с нашими наблюдателями. Все в целом отмечают, что выборы проходят в спокойном режиме, нарушений, серьезных провокаций на тех участках, где я побывал, не выявлено», - рассказал он.

По словам эксперта ассоциации «Гражданский контроль» Олега Петренко, отдельный блок жалоб – это жалобы от представителей СМИ.

«Многие, которые осуществляют свою журналистскую деятельность в интернете, считают, что они являются представителями СМИ, приходят на избирательные участки и требуют, чтобы их пустили на участок для осуществления контроля или наблюдения. Однако при проверке выясняется, что они, с точки зрения закона, таковыми не являются, отношения к СМИ не имеют. Есть случаи, когда СМИ в установленном порядке зарегистрировано в Роскомнадзоре, но не имеют необходимой аккредитации», - рассказал Петренко.

Также поступали жалобы на отсутствие средств видеофиксации и видеорегистрации, однако на этих выборах их решили устанавливать не на всех участках. Кроме того, избиратели жаловались на то, что не все урны опечатаны и опломбированы, но в ходе проверок эта информация не подтвердилась.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета проходят в течение трех дней – с 9 по 11 сентября.

На пост главы региона претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.

По состоянию на 10:00 11 сентября явка на выборы составила 25,79%.

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Явка на выборы в Удмуртии к концу второго дня составила 23,87%