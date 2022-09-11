Жителей Удмуртии предупредили о тумане в ночь на 12 сентября

Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается туман Фото: Амир Закиров

Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«По данным Удмуртского Гидрометцентра, ночью с 11 на 12 сентября местами по Удмуртии ожидается туман», – говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем и ближайшей ночью в Ижевске ожидаются небольшие дожди.

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