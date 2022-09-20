Пожар на лакокрасочном предприятии в Ижевске полностью потушили к утру 20 сентября

В 05:45 20 сентября пожар на территории лакокрасочного завода на улице Салютовской в Ижевске был полностью ликвидирован Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 05:45 20 сентября пожар на территории лакокрасочного завода на улице Салютовской в Ижевске был полностью ликвидирован. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«По данным Роспотребнадзора, результаты лабораторных проб, взятых ночью, показали: во всех точках отбора превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в атмосферном воздухе не установлено», - добавил градоначальник.

Напомним, около 20:40 19 июня в Ижевске на улице Салютовской загорелся корпус лакокрасочного предприятия. Площадь пожара достигла 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля. В 23:24 пожар локализовали, в 00:27 ликвидировано открытое горение. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фотографии с места событий и комментарии работников склада и местных жителей – в материале «КП-Ижевск».

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