Троллейбус №14 в Ижевске в выходные продолжит следовать по измененному маршруту

Троллейбусы маршрута №14 в выходные продолжат следовать по временной схеме Фото: Архив КП

В Ижевске троллейбусы маршрута №14 в выходные продолжат следовать по временной схеме, действующей с 14:00 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

«24 и 25 сентября на время ремонтных работ на кабельной линии изменяется путь следования 14 маршрута троллейбуса», – говорится в сообщении.

Временная схема движения: Ул. К.Герда - ул. Новоажимова - ул. М.Горького - Собор А.Невского - ул. Советская - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - ул. Труда.

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