Глава Удмуртии прокомментировал решение не отправлять школьников Ижевска на дистанционное обучение

Глава Удмуртии прокомментировал решение не отправлять школы и детские сады Ижевска на дистанционное обучение после стрельбы в школе №88 Фото: Архив КП

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал решение не отправлять школы и детские сады Ижевска на дистанционное обучение после стрельбы в школе №88, в результате которой погибло 17 человек.

«Мы объявили, что все школы, кроме 88-й и 86-й, работают в штатном режиме. Это вызвало абсолютно понятные и, наверное, правильные эмоции. Дети боятся идти в школу, родители. Но уверяю вас, что было не меньше сообщений: «Только не закрывайте школу, только не на дистант, семья вся работает». И у кого-то не меньше опасений вызывает, когда ребенок дома один на дистанционном обучении», – заявил он.

С сегодняшнего дня с целью обеспечения дополнительной охраны в школах Ижевска работают сотрудники полиции. 17 групп реагирования Росгвардии постоянно объезжают образовательные учреждения, в том числе детские сады.

Напомним, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл огонь в стенах школы №88, в которой ранее учился. По последним официальным данным, погибли 17 человек, 11 из которых - дети. Ранено более 20 человек.

15 пострадавших сегодня доставили в Москву спецбортом МЧС.

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