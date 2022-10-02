Заседание первой сессии Госсовета Удмуртии нового созыва назначили на 5 октября

Заседание назначено на 10:00
Фото: Архив КП
Первая сессия Государственного совета Удмуртии седьмого созыва состоится 5 октября, заседание назначено на 10:00. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.
Напомним, первая сессия должна была состояться 27 сентября, но ее перенесли на неопределенный срок в связи с трагическими событиями в ижевской школе №88.
Отметим, в рамках первого заседания первой сессии Госсовета нового созыва должна была состояться инаугурация переизбранного на второй срок главы региона Александра Бречалова.
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