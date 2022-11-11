Пострадавшие в стрельбе в школе № 88 в Ижевске ученики начальных классов отдыхают в детском лагере «Оранжевое настроение»

Фото: администрация Ижевска @izh_gov

Сейчас ученики начальных классов школы № 88 отдыхают в детском лагере «Оранжевое настроение». Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

Дети ходят на мастер-классы, а также участвуют в спортивных эстафетах, туристических соревнованиях и творческих конкурсах. Также с ними работают психологи.

Напоминаем, что ранее сообщалось, что ученики этой школы проходили лечение в санатории «Ласточка» и оздоровительном лагере «Березовая роща».

Фото: администрация Ижевска @izh_gov

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