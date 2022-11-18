Пожизненный срок грозит напавшему на отдел полиции и его сотрудников мужчине в Ижевске

Злоумышленник ранил двух полицейских ножом Фото: Мария Бакланова

25-летнего жителя Ижевска осудят за поджог здания отделения полиции и нападение на его сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.

В ночь со 2 на 3 сентября обвиняемый бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции. При задержании он оказал активное сопротивление и ранил ножом двух полицейских. Они были доставлены в больницу, где им оказали медпомощь.

Напоминаем, что сначала мужчину заключили под стражу на 2 месяца, но в начале ноября этот срок продлили еще на 1 месяц.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершенные преступления мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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