93 единицы техники убирают снег на дорогах Ижевска 24 ноября

Фото: администрация Ижевска @izh_gov

Днем 24 ноября на улицы Ижевска для уборки снега вышли 93 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Улицы от снега разгребают трактора, комбинированные дорожные машины и фронтальные погрузчики. Основной задачей бригад является обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта. Уборкой остановок, зебр и лестниц занимаются около сотни человек. По словам властей, снег убирают даже в удаленных от центра районах.

Напоминаем, что сегодня в Удмуртии начался сильный снегопад, о котором заранее предупреждал региональный Гидрометцентр. За ночь выпало до 18 см снега. Глава Ижевска уже прокомментировал борьбу с выпавшими осадками.

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