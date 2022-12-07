Благоустройство планируют закончить к середине следующего года Фото: Амир Закиров

Проект благоустройства парка «Тишино» в Ижевске пересмотрят. Об этом сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Ришат Ибрагимов.

По его словам, деньги доведены до подрядчика. Некоторые работы уже выполнены, но для продолжения проекта нужно пересмотреть несколько решений. На это выделили весь зимний период.

«К 30 июня мы планируем эти работы завершить. В настоящее время на объекте проводится ряд демонтажных и земляных работ», – рассказал Ибрагимов.

Напомним, что идея по благоустройству парка появилась еще летом этого года. Тогда ее поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин. Он пообещал выделить деньги из федерального бюджета. За строительство взялись в августе. На проект выделили почти 127 млн рублей. Завершить его планируют к середине 2023 года.

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