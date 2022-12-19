Пострадавший при стрельбе в школе №88 в Ижевске мальчик переведен на лечение в паллиативное отделение

Состояние одного ребенка остается тяжелым. Фото: Минздрав Удмуртии

Ученики, пострадавшие при стрельбе в школе №88, продолжают лечение и реабилитацию в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Все 13 детей, которые проходили лечение в федеральных клиниках в Москве, уже вернулись обратно в Ижевск. Они продолжают находиться под диспансерным наблюдением врачей. Мы на постоянной связи с родителями и продолжаем оказывать им всяческую помощь и поддержку», – сказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова.

Сейчас 3 ребенка проходят реабилитацию в Республиканской детской клинической больнице. Еще 3 вновь отправятся в московские клиники после Нового года. Состояние одного из пострадавших по прежнему остается тяжелым – его перевели в паллиативное отделение.

Врачи продолжают оказывать нужную помощь пострадавшим во время трагедии. С 26 сентября 225 учеников школы прошли лечение в санаториях «Ласточка» и «Березовая роща», 540 детей провели смену в лагере «Оранжевое настроение». Психологическую помощь и сопровождение получили 695 человек, в том числе 414 взрослых и 281 ребенок.

Напоминаем, что 26 сентября в школе №88 произошла страшная трагедия. Бывший ученик учебного заведения Артем Казанцев пришел в школу с оружием и устроил стрельбу. 24 человека были ранены и 17 убиты, 11 из которых дети.

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