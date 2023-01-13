Инвестор заинтересовался реконструкцией Генеральского дома в Ижевске

На время реконструкции учреждения экспонаты переедут на другие площадки Фото: Архив КП

Инвестор высказал пожелание подготовить проект реконструкции Генеральского дома и реализовать его. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Ижевска.

Обращение рассмотрели 19 декабря на заседании инвестиционного совета. Там пришли к выводу, что здание и прилегающие территории можно передать для создания зоны гостеприимства. Там расположится в том числе заведение общепита.

При этом продолжит работу Музей Ижевска. На время реконструкции учреждения экспонаты переедут на другие площадки по ул. Пушкинской и Карла Маркса. А вопрос размещения Центра современной драматургии и режиссуры будут прорабатывать вместе с «Парками Ижевска».

Для начала необходимо создать проектно-сметную документацию и определить виды работ. После этого можно оценить, сколько потребуется денег и в какой срок можно отреставрировать помещение.

Вопрос о реконструкции Генеральского дома стоит уже давно. В 2021 году создали Фонд развития города Ижевска для сбора денег на проект. Также рассматривали решение проблемы через участие в адресной инвестиционной программе. «Комсомолке» сообщили, что для участия в ней тоже необходимо разработать проектно-сметную документацию и определить необходимую сумму.

Ранее располагающийся в Генеральском доме театр начал сбор средств на ремонт туалета. Об истории генеральского дома «Комсомолка» рассказывала здесь.

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