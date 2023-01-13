90% пациентов РКБ №1 в Ижевске получили обморожения в состоянии алкогольного опьянения

За последние 3 дня праздников с обморожением в больницу поступило 12 человек Фото: Амир Закиров

90% пациентов РКБ №1 в Ижевске получили обморожения пьяными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Только за последние 3 выходных дня в новогодние праздники в отделение с обморожением поступило 12 человек. И практически все они были пьяными. Врачи объясняют это тем, что «под градусом» люди не сразу понимают, что они замерзли.

«А потом бывает уже поздно: они поступают в наше отделение с тяжелыми обморожениями, которые не поддаются лечению и, зачастую, приводят к ампутации конечностей», – сказал заведующий ожогового отделения Первой Республиканской клинической больницы Алексей Микличев.

Отметим, что вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук назвала алкоголизацию населения одной из самых ключевых проблем в Удмуртии. Напомним также, что только за первые 9 месяцев прошлого года жители республики потратили 16,6 млрд рублей на покупку алкоголя. Кроме того, за 2022 год от отравления алкоголем пострадали 240 человек, что в некоторых случаях привело к смерти.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Увинский роддом в Удмуртии откроется 16 января

«Пили дерево, а не мужа»: как ижевчанка открыла женскую столярную мастерскую

Британского кота стоимостью 1 миллион рублей продают на сайте объявлений в Ижевске