Глава Можгинского района выразил соболезнования родным пострадавших в трагедии с автогрейдером женщины и 3-летней девочки

Фото: прокуратура Удмуртии

Глава Можгинского района Александр Васильев на своей странице Вконтакте выразил соболезнования родным пострадавших под колесами снегоуборочной машины 26-летней женщины и ее 3-летней дочери. Напомним, девочка скончалась на месте, а ее мать – доставили в больницу.

«При получении информации о случившемся, немедленно выехал на место происшествия, встретился с семьей пострадавших», – сказал Васильев.

Глава района также пообещал семье пострадавших оказать всю необходимую помощь.

Отметим, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Прокуратура проведет расследование.

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